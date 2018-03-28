Курсант прикордонного інституту ФСБ Росії попросив статус біженця в Україні – ДПСУ

Курсант одного з прикордонних інститутів ФСБ Росії Сергій Удовиченко попросив статус біженця в Україні на пункті пропуску «Гоптівка» в Харківській області, повідомляє на сторінці у Facebook Державна прикордонна служба України.

«Днями на пункт пропуску «Гоптівка» на в’їзд в Україну прибув громадянин Росії 1997 року народження, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ Росії та потребує визнання його політичним біженцем. Під час первинного опитування та вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ Росії. У ході подальшого спілкування виявилося, що громадянин Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, наразі вирішується питання про надання громадянину Удовиченку статусу біженця.

У Міграційній службі України раніше повідомили, що протягом 2014-2017 років по захист до України звернулися понад 300 громадян Росії.