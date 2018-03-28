Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-заступника голови МВС у справі Євромайдану – ГПУ

Печерський районний суд Києва дозволив здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка у кримінальному провадженні про розстріли в центрі Києва в лютому 2014 року, повідомила речниця голови ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що Ратушняка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18 до 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві.

7 лютого Сарган повідомила, що Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у цьому ж провадженні.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.