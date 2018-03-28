МЗС України просить владу Аугсбурга відреагувати на візит німецьких дітей до Криму

Консульство України в німецькому місті Мюнхені просить владу Аугсбурга відреагувати на візит німецьких дітей до анексованого Росією Криму.

«Генконсульство обурене фактом використання дітей з Аугсбургу у пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України. Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко невідкладно звернувся з листом до обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля із проханням жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій», – заявили в консульстві.

За повідомленнями російських ЗМІ, 27 березня в аеропорт Сімферополя прибула група школярів з Німеччини для участі в «Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії». До складу групи входять 17 людей, німецькі підлітки пробудуть на півострові до 2 квітня, повідомило агентство «РІА Крим».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав організацію візиту «небезпечною авантюрою».

Українське зовнішньополітичне відомство неодноразово застерігало іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.