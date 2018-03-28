У МЗС називають «небезпечною авантюрою» приїзд до Криму німецьких дітей

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає «небезпечною авантюрою» організацію російською владою Криму приїзду групи німецьких дітей на півострів.

«Пропагандисти Кремля привезли в окупований Крим німецьких дітей. Через відсутність консульського і страхового захисту – це дуже небезпечна авантюра. Її організатори повинні бути притягнуті до відповідальності », – написав Клімкін в twitter.

За повідомленнями російських ЗМІ, 27 березня в аеропорт Сімферополя прибула група школярів з Німеччини для участі в «Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії». До складу групи входять 17 людей, німецькі підлітки пробудуть на півострові до 2 квітня, повідомило агентство «РІА Крим».

Запрошуючи іноземних громадян в Крим, російська влада півострова намагається легалізувати його анексію.

Українське зовнішньополітичне відомство неодноразово застерігали іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.