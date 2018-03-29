Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай прибула в Пакистан, вперше після нападу на неї талібів

Наймолодша лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай прибула 29 березня в Ісламабад, після того як провела майже шість років за кордоном. ЗМІ пишуть, що Малала, її рідні і представники благодійної організації вилетіли до столиці Пакистану з британського Бірмінґема через Дубай.

Повідомляється, що Малала має пробути в Пакистані до 2 квітня і зустрінеться сьогодні з прем’єр-міністром Пакистану Шахідом Хаканом Аббасі. В його офісі організували спеціальні заходи до приїзду дівчини.

Очікується, що 20-річна Малала планує обговорити перспективи сприяння з боку влади в освітній сфері у найменш розвинених регіонах країни. Приїзд засекретили попередньо з міркувань безпеки.

У жовтні 2012 року бойовики «Талібану» з вогнепальної зброї поранили у голову Малалу Юсафзай за те, що вона виступала за права дівчаток на освіту. Малалу вивезли до Британії на лікування і відтоді вона живе там.

У 2014 році дівчина отримала Нобелівську премію миру. Вона також є посланцем миру Організації Об’єднаних Націй і очолює гуманітарну організацію, орієнтовану на освіту дітей. У серпні минулого року Малала вступила до престижного Оксфордського університету.

Світ вперше дізнався про школярку Малалу, коли вона почала писати щоденник під псевдонімом Gul Mukai про своє життя у рідному місті Сват, утримуваному талібами. Малала Юсафзай рішуче виступала за навчання дітей у Пакистані, головним чином дівчаток. Щоденник дівчинки показали на BBC Urdu.

Поки невідомо, чи під час нинішнього візиту Малала Юсафзай відвідає з рідними місто Сват. Чиновники повідомили, що це вимагатиме надзвичайних заходів безпеки.