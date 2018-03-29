ЗСУ готові дотримуватися «великоднього перемир’я» – штаб

Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню на період Великодніх свят, починаючи з 30 березня 2018 року о 00:01 (за київським часом) по всій лінії розмежування сторін. Про це 29 березня повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗСУ здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно реагувати у відповідь», – наголосили у штабі.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя спроба домовитися про перемир’я в 2018 році. Перед цим черговий «режим тиші» на Донбасі мав діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року.

Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. Минулого тижня кілька днів на Донбасі зберігався режим тиші.