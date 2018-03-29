Українські науковці закликають провести моніторинг об’єктів спадщини ЮНЕСКО у Києві

Українські науковці рекомендують урядові України провести моніторинг пам’яток історії та культури, серед яких є і такі, що внесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Відповідні рекомендації підготували учасники круглого столу «Проблеми збереження пам'яток в урбанізованому середовищі», який ініціювали науковці Національного заповідника «Софія Київська».

Дирекція Національних заповідників «Софія Київська» і «Києво-Печерська лавра» не мають можливостей впливати на розбудову середовища довкола пам'яток через неврегульованість законодавства, заявила директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.

За її словами, пам’ятки архітектури Києва, такі як Софія Київська і Києво-Печерська лавра, розташовані у середмісті в урбанізованому середовищі і постійно перебувають під впливом техногенних чинників.

«Хаос у забудові, хаос у забудові буферних зон в історичній частині міста – це мене турбує. Те, що відбувається у буферних зонах ми, як дирекція заповідника, насправді не знаємо: закон України про охорону культурної спадщини, який у 2000 році ухвалила Верховна Рада, позбавив заповідники функцій органу охорони пам’яток», – наголосила Куковальська.

За її словами, науковці готові надати свої пропозиції для внесення змін у чинне законодавство. Також належну охорону історико-культурних пам'яток ускладнюють неналежне фінансування, погіршення матеріально-технічної та професійної бази установ, які відповідають за збереження пам'яток тощо, додає Куковальська.

За її словами, на сьогодні український уряд зміг виділити трохи більше, ніж 200 тисяч гривень для облаштування системи моніторингу на території заповідника, також Національні заповідники «Софія Київська» і «Києво-Печерська лавра» отримали від ЮНЕСКО грант на суму 30 тисяч євро (по 15 тисяч кожен із заповідників) з метою запустити систему моніторингу у заповідниках та в захисній (буферній) зоні.

Також на сьогодні київські науковці провели геодезичне обстеження буферної зони довкола заповідників. За результатами досліджень складено карту, на якій позначені небезпечні ділянки: унаслідок техногенного та антропогенного навантаження у зоні ризику опинились історичні квартали у центрі Києва (район буферної зони довкола Софії та Лаври).