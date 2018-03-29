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29 Березень 2018, Київ 17:56
Новини | Політика

Омбудсмен Денісова визнає, що отримала бойовий пістолет від Авакова

Верховна Рада України призначила Людмилу Денісову омбудсменом 15 березня 2018 року

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова визнає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив її бойовим пістолетом. Про це йдеться у відповіді омбудсмена на запит агенції «Українські новини».

«...Повідомляю, що в 2015 році мною було отримано відомчу заохочувальну нагороду Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя», пістолет», – йдеться у відповіді.

15 березня інтернет-видання «Українська правда» повідомило, що Аваков нагородив новопризначеного омбудсмена Денісову нагородним пістолетом «Форт-9».

Нагороду було присвячено до 55-річчя Денісової, яке вона відзначала 6 липня 2015 року.

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