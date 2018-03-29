Вирок підозрюваному в паризьких нападах мають оголосити 23 квітня

Вирок Салеху Абдесламу, головному підозрюваному у справі про теракти в Парижі в листопаді 2015 року, мають оголосити 23 квітня. Відповідне рішення ухвалив суд у столиці Бельгії Брюсселі.

Справа, у якій Абдесламу мають оголосити вирок, стосується стрілянини у Брюсселі у березні 2016 року. Тоді кілька поліцейських отримали поранення. Йому, а також ймовірному тунісцеві Софієну Аярі загрожує до 20 років позбавлення волі. Абдеслама звинувачують у замаху на вбивство.

Француза Абдеслама, що народився у родині іммігрантів-марокканців у Брюсселі, затримали 18 березня 2016 року у Брюсселі.

Він також має постати перед судом у Франції, ймовірно, наступного року, у справі про напади в Парижі 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 людей. Нападники одночасно атакували концертний зал, ресторани, бари і стадіон.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».