Шевченківський суд Києва двічі «мінували», евакуювали близько 200 людей – поліція

Правоохоронці 29 березня двічі отримували анонімні повідомлення про замінування Шевченківського районного суду Києва, однак ця інформація не підтвердилася, повідомила столична поліція.

«Перше повідомлення від аноніма столичні правоохоронці отримали о 12:40. А другий аналогічний дзвінок про вибухівку у цьому ж приміщенні поліцейські зареєстрували близько 14:30. Із будівлі суду на час проведення перевірки евакуювали приблизно 200 осіб», – заявили в поліції.

Згідно з повідомленням вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності».

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.