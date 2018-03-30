США: Сешнс поки не призначатиме другого спецрозслідувача у справі про «російський слід»

Міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив, що поки не призначатиме другого спецпрокурора із розслідування звинувачень щодо «упередженості» ФБР у справі про розслідування російського втручання та інших тверджень, висунутих республіканцями. У листі до керівників Республіканського комітету в Конгресі 29 березня Сешнс заявив, що звернувся до прокурора Управління юстиції США штату Юта Джона Губера, щоб той оцінив, чи потрібне таке призначення.

Сешнс заявив, що Губер проведе «повну і об’єктивну оцінку» заяв республіканців і надасть свої рекомендації.

Раніше республіканські законодавці закликали Мін’юст вивчати численні звинувачення щодо «незаконних дій» у деяких політично спрямованих розслідуваннях ФБР, зокрема щодо втручання у поштовий сервер екс-кандидата в президенти Гілларі Клінтон та стосовно розслідування зв’язків між Росією і виборчою кампанією нинішнього президента США Дональда Трампа 2016 року.

Демократи заявляють, що такі заяви республіканців про додаткові перевірки спрямовані на те, щоб відвернути увагу і підірвати роботу спецпрокурора Роберта Мюллера, розслідування команди якого про ймовірні спроби Росії вплинути на вибори в 2016 році пожвавилися з початку року. Кремль будь-які втручання відкидає.