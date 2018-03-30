Гривня зміцнилася на міжбанку: долар подешевшав більш як на 20 копійок

Українська національна валюта 30 березня посилила свої позиції на міжбанківському валютному ринку.

Торги розпочалися зі зростання пропозиції долара за рахунок обов’язкових продажів – 30 березня є останнім у першому кварталі днем для таких операцій експортерів, повідомляє сайт «Мінфін». Натомість покупці були менш активними, оскільки торги відбувалися в режимі tomorrow – зарахування валюти відбудеться лише наступного тижня через великодні святкування у США.

Національний банк України з метою не допустити надмірних коливань вийшов із «запитом найкращого курсу» і викупив частину долара за ціною 26,285 гривні. «На 13:00 зареєстровано 396 угод на суму 280,74 мільйона доларів по середньозваженому курсу 26,3074», – вказують експерти.

29 березня Національний банк України вперше з 5 березня встановив курс гривні до долара США на рівні понад 26 гривень 50 копійок за одиницю американської валюти. Офіційний курс на 30 березня становить 26 гривень 54 копійки за долар.