Порошенко підписав закон про стабілізацію діяльності «Чорноморнафтогазу»

Президент України Петро Порошенко підписав закон про стабілізацію діяльності державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з анексією Росією Криму, повідомили в прес-службі адміністрації глави держави.

В АП зазначили, що документ передбачає продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих товариству на ділянки, розташовані на території Криму, а також заборону до 1 січня 2019 року на порушення справ про банкрутство товариства та припинення проваджень у справах, порушених до 1 січня 2017 року.

«Запровадження закону сприятиме нормалізації діяльності ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також забезпеченню захисту майнових інтересів України у міжнародних судових інстанціях», – пояснили в АП.

Бурові установки та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» Росія захопила 2014 року під час анексії Криму. Таким чином «Нафтогаз України» втратив контроль над цим кримським підприємством і заявив, що судитиметься з Росією за кримські активи.