На в’їзді до Києва встановлять 18-метрову статую княгині Ользі – Кличко

На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси встановлять 18-метрову статую княгині Ользі, повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», інформує його прес-служба.

Він зауважив, що на в’їзді до різних міст світу розташовані символи цих населених пунктів. Кличко зауважив, що на деяких в’їздах до столиці можна побачити лише таблички з написом назви міста.

«Тому ми вирішили встановити в'їзні знаки з символами нашого міста», – розповів мер.

Історики вважають, що княгиня Ольга правила Київською Руссю після загибелі свого чоловіка князя Ігоря з 945 до 962 року.