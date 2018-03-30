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31 Березень 2018, Київ 00:20
Новини | Політика

На в’їзді до Києва встановлять 18-метрову статую княгині Ользі – Кличко

Монумент княгині Ользі в Києві

На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси встановлять 18-метрову статую княгині Ользі, повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», інформує його прес-служба.

Він зауважив, що на в’їзді до різних міст світу розташовані символи цих населених пунктів. Кличко зауважив, що на деяких в’їздах до столиці можна побачити лише таблички з написом назви міста.

«Тому ми вирішили встановити в'їзні знаки з символами нашого міста», – розповів мер.

Історики вважають, що княгиня Ольга правила Київською Руссю після загибелі свого чоловіка князя Ігоря з 945 до 962 року.

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