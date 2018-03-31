Омбудсмен звернулася до Полторака через пожежі на полігонах ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до міністра оборони України Степана Полторака через збільшення кількості випадків пожеж на полігонах Збройних Сил України.

У заяві омбудсмена вказується, що останнім часом почастішали випадки пожеж у наметових містечках військових частин і підрозділів, розташованих на полігонах Збройних Сил України.

«13 березня 2018 року сталася пожежа на полігоні «Широколанівський» (Миколаївська обл.) у розташуванні військової частини А0501, під час якої загинув один військовослужбовець і дістали травм інші військовослужбовці. 29 березня 2018 року, як повідомила Військова прокуратура Центрального регіону України, інцидент стався в одній із військових частин, яка дислокується біля села Гончарівського Чернігівської області. Внаслідок загоряння намету дістав опіків військовослужбовець військової служби за контрактом», – йдеться у заяві, оприлюдненій 30 березня.

У зв’язку з цими випадками Денісова запитала у Полторака про заходи, що вживаються в ЗСУ для уникнення травм військовослужбовців, а також про забезпечення соціальних гарантій членам сімей загиблого і травмованих військових.

13 березня на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали, зазнавши опіків різного ступеня тяжкості. За даними ЗСУ, причиною пожежі стало «порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час». За фактом події військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.