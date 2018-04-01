Південна Корея та США розпочали спільні військові навчання, відкладені через Олімпіаду

Південна Корея та США розпочали спільні військові польові навчання Foal Eagle, пише південнокорейське агентство Yonhap.

Згідно з повідомленням у чотиритижневих навчаннях у Південній Кореї беруть участь понад 11 500 американських військовослужбовців і близько 300 тисяч південнокорейських.

Агентство зазначає, що здебільшого щорічні військові навчання розпочинаючться наприкінці лютого чи на початку березня і тривають вони два місяці. Цього року захід відклали у зв’язку із зимовими Олімпіадою та Паралімпіадою в південнокорейському Пхьончхані.

У Пентагоні повідомляли, що Північна Корея була поінформована про графік маневрів і про їхній оборонний характер.

КНДР зазвичай засуджує американсько-південнокорейські навчання, вважаючи їх репетицією збройного вторгнення. Цього разу, як зазначає Сеул, після переговорів на високому рівні північнокорейський лідер Кім Чен Ин погодився утриматися від критики навчань, а також запропонував зустрітися без попередніх умов з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ракетно-ядерні питання.

У Південній Кореї розміщені 28,5 тисячі американських військовослужбовців, і за договором Вашингтон зобов’язується прийти на допомогу союзнику в разі нападу з боку Півночі. Обидві Кореї формально перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950 – 1953 років завершився не мирним договором, а лише перемир’ям.