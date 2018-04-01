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01 Квітень 2018, Київ 11:58
Новини | Міжнародні

Південна Корея та США розпочали спільні військові навчання, відкладені через Олімпіаду

Спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Foal Eagle, 2017 рік

Південна Корея та США розпочали спільні військові польові навчання Foal Eagle, пише південнокорейське агентство Yonhap.

Згідно з повідомленням у чотиритижневих навчаннях у Південній Кореї беруть участь понад 11 500 американських військовослужбовців і близько 300 тисяч південнокорейських.

Агентство зазначає, що здебільшого щорічні військові навчання розпочинаючться наприкінці лютого чи на початку березня і тривають вони два місяці. Цього року захід відклали у зв’язку із зимовими Олімпіадою та Паралімпіадою в південнокорейському Пхьончхані.

У Пентагоні повідомляли, що Північна Корея була поінформована про графік маневрів і про їхній оборонний характер.

КНДР зазвичай засуджує американсько-південнокорейські навчання, вважаючи їх репетицією збройного вторгнення. Цього разу, як зазначає Сеул, після переговорів на високому рівні північнокорейський лідер Кім Чен Ин погодився утриматися від критики навчань, а також запропонував зустрітися без попередніх умов з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ракетно-ядерні питання.

У Південній Кореї розміщені 28,5 тисячі американських військовослужбовців, і за договором Вашингтон зобов’язується прийти на допомогу союзнику в разі нападу з боку Півночі. Обидві Кореї формально перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950 – 1953 років завершився не мирним договором, а лише перемир’ям.

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