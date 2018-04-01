Папа Римський у своєму великодньому зверненні закликав до миру в Україні

Папа Римський Франциск у своєму великодньому зверненні попросив миру у всьому світі, зокрема й в Україні.

Із балкону Собору Святого Петра у Ватикані він закликав до швидкого закінчення війни у «коханій і багатостраждальній країні Сирії», а також до «примирення» між палестинцями й ізраїльтянами. Понтифік висловив надію, що взаємоповага «превалюватиме над розбіжностями» у Ємені та на Близькому Сході. Також Папа Римський згадав про Корейський півострів, закликавши «тих, хто безпосередньо відповідальний, діяти з мудрістю і розсудливістю заради блага для корейського народу».

Понтифік заявив, що Воскресіння дає надію у світі, де «так багато несправедливості і жорстокості».

1 квітня християни західного обряду відзначають Великдень.