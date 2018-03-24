Католицька молодь просить соціалізувати церкву через кафе, спортзали і цифрові мережі

Учасники католицького форуму студентської молоді звернулися до єпископів із проханням соціалізувати церкву, передає «Радіо Ватикану».

«Молодь просить церкву виходити назустріч людям там, де відбувається соціалізація, як от «бари, кафе, парки, спортзали, стадіони чи будь-які інші осередки культурних чи суспільних заходів». Але також і в таких місцях, як сиротинці, лікарні, периферії, зони конфліктів, в’язниці чи «квартали червоних ліхтарів». Але не лише про фізичні місця йде мова. Молоді люди просять, щоб церква досягала їх також і в цифровому світі», – йдеться в документі за підсумками зустрічі молоді у Римі.

Студенти-католики також повідомляють, що «в деяких частинах світу» молодь масово покидає церкву.

«Молодь, що не підтримує зв’язки з церквою або ж віддалилася від неї, поводиться так, бо зазнала байдужості, осуду чи відкинення», – йдеться в документі.

У свою чергу Папа Римський Франциск у своєму посланні до учасників форуму заявив про свої молитви за молодь усього світу.

«Прошу вас вийти за межі свого «я», перемагаючи конформізм та егоїзм, що спонукає думати винятково про особисті речі, щоб вийти на дорогу, яка провадить до зустрічі з потребуючими людьми, служачи їм своїми талантами», – звернувся папа.

З 25 березня до 1 квітня у Римі проходитиме католицький форум студентської молоді за участі понад 2500 учасників. Такі зустрічі студентів проходять з 1968 року.