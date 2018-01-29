Починаю і закінчую день з Україною – папа Франциск на зустрічі у Римі

Рим – Папа Римський Франциск засвідчив безпосередню близькість до України та її народу. Він вперше відвідав у Римі базиліку Святої Софії – головний греко-католицький собор в Італії, споруджений патріархом УГКЦ Йосифом (Сліпим). У неділю, 28 січня, на подвір’ї храму понтифіка вітали понад три тисячі українців, яких він благословив молитвою та втішив мудрим словом. Керівництво УГКЦ назвало подію історичною і сподівається, що зустріч у римській парафії пришвидшить візит святішого отця до України.

«Viva Papa! Grazie!» – лунають хором вітання італійською мовою від українців та гучні оплески святішому отцю. Він відповідає помахом руки, доброзичливою посмішкою та уважним поглядом.

Заходячи до собору, папа Франциск не оминає жодної малечі: торкається рукою їхнього чола, а найменших по-батьківськи обіймає та цілує.

«Вітаємо Вас з відкритим серцем і відчуваємо себе зігрітими батьківською ласкою нашого отця, святішого отця», – промовляє у вітальному слові глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він представляє великому гостю громаду українських іммігрантів в Італії, яка офіційно налічує близько 200 тисяч осіб, із них третина – молодші від тридцяти років. Блаженніший Святослав висловлює сподівання, щоб наступного разу вітати папу вже на українській землі. Франциск киває головою і посміхається.

«Українські жінки – героїчні!»

Взявши слово, понтифік згадує трьох видатних діячів УГКЦ: кардинала Йосифа Сліпого, який збудував базиліку Святої Софії у 1960-х роках, єпископа Степана Чміля, свого учителя в Аргентині, від котрого папа довідався про красу східної літургії, та кардинала Любомира Гузара, «який був не тільки «отцем і главою» вашої Церкви, але й провідником і старшим наставником для багатьох людей».

Ви маєте відважну віру. За кожною з вас стоїть мама чи бабуся, які передали вам віру. Українські жінки – героїчні!»

Папа Франциск починає мову про душпастирський осередок у Римі і робить паузу. Відступ від підготовленої частини промови: він згадує про жінок-трудових мігранток, поглядом огортає присутніх під куполом Святої Софії українок.

«Ви маєте відважну віру. За кожною з вас стоїть мама чи бабуся, які передали вам віру. Українські жінки – героїчні!» – говорить святіший отець. Лунають оплески.

Згодом, вже в офіційній частині своєї промови, він знову повертається до теми жіночої імміграції. Присутні парафіянки насторожують слух. У декого з’являються сльози. На вулиці пильніше дивляться в екран-ретранслятор.

«Я хотів би також висловити слова вдячності багатьом жінкам, які у ваших громадах є апостолами милосердя та віри. Ви є цінним даром, бо якнайкраще свідчите віру в Господа багатьом італійським сім’ям, коли через турботливу ненав’язливу присутність своїм служінням дбаєте про людей. Я прошу вас розглядати свою виснажливу і не завжди вдячну працю не лише як роботу, а як місію: ви є опорою в житті багатьох людей похилого віку, ви є сестрами, які допомагають їм не почуватися самотніми», – наголошує папа Франциск.

Я близький до вас серцем, своєю молитвою, я з вами, коли завершую таїнство євхаристії. Там я прошу Князя миру, щоб зброя замовкла

Він висловлює співчуття українському жіноцтву за їхні переживання, «особливо через лиха війни та економічні негаразди».

«Я близький до вас серцем, своєю молитвою, я з вами, коли завершую таїнство євхаристії. Там я прошу Князя миру, щоб зброя замовкла», – зазначив святіший отець. Папа молиться, «щоб у серці кожного ніколи не згасала надія, а відновлювалася відвага йти вперед, відвага завжди починати знову».

​Голуби миру

Зустріч йде до завершення, але понтифік не поспішає прощатися. Йому кортить поділитися тим, про що мало хто знає. Бадьоро розповідає, що він починає і закінчує день з Україною: біля свого ліжка Франциск тримає іконку, яку йому подарував блаженніший Святослав. Коли встає і коли лягає спати, папа цілує подарований українцем образок Божої матері.

Окремий момент візиту – папа спускається до крипти базиліки, щоб вшанувати пам’ять видатних особистостей Української греко-католицької церкви, похованих саме там. Серед них і близький серцю понтифіка єпископ Степан Чміль.

Усміхнений Франциск прощається з громадою. Просить молитися за нього і запитує, чи моляться. «Так!» – вигукує натовп. «(Молитеся) «за» чи «проти»?» – сміється він, і сміються всі.

Деякі мігрантки-землячки згаданого Степана Чміля із Судової Вишні (Львівська область) поділилися з Радіо Свобода враженнями від зустрічі:

– Мене вразило, що папа сказав, що ті старі, яких ми тут доглядаємо, там, на небесах нам будуть двері відчиняти (плаче).

– Мене розчулило, що папа дбає про наш народ, нашу історію та релігію, і пам’ятає та шанує так Степана Чміля, нашого земляка.

– Мене вразило, що папа така велика людина і такий близький до нас. А ще вразило, що має той образок від України, з яким він встає і лягає спати.

Візит добіг кінця? Ні. Ще хвилинка. На прощання символічний жест: папа Франциск у білих шатах випускає в небо пару білих голубів. З надією на мир. Такий бажаний мир на рідній землі цих мігрантів.