Папа Римський має намір зустрітись з українськими мігрантами в Італії – собор УГКЦ

Папа Франциск має намір відвідати греко-католицький собор Святої Софії у Римі і зустрітися там із українськими мігрантами, повідомляє представництво собору на своїй сторінці у Facebook.

Візит понтифіка відбувається на запрошення глави Української греко-католицької Церкви Святослава Шевчука, мовиться у повідомленні.

За словами владики Святослава, зустріч папи з українськими мігрантами є знаком його пастирської турботи та виявом солідарності з українським народом, котрий вже декілька років страждає від війни на Донбасі.

Собор Святої Софії в Римі був побудований з волі Патріарха Йосифа Сліпого у 1969 році, а 1985 року папа Іван-Павло ІІ надав йому титул кардинальської церкви. У крипті собору, окрім інших поховань, знаходиться також могила владики Степана Чміля, одного з найближчих співпрацівників Патріарха Йосифа Сліпого та особи, близької до папи Франциска.

Папа Римський Франциск неодноразово висловлював свою підтримку людям у зоні конфлікту. Зокрема, 8 січня він закликав міжнародну спільноту не забувати збройний конфлікт в Україні.

У грудні минулого року Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні «Місту і світу» (Urbi et Orbi) заявив, що молиться за мир для України.

Раніше понтифік також заявляв про необхідність виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами заради досягнення миру на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.