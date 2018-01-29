Папа Римський Франциск засвідчив безпосередню близькість до України та її народу. Він вперше відвідав у Римі базиліку Святої Софії – головний греко-католицький собор в Італії, споруджений патріархом УГКЦ Йосифом (Сліпим). У неділю, 28 січня, на подвір’ї храму понтифіка вітали понад три тисячі українців, яких він благословив молитвою та втішив мудрим словом. Керівництво УГКЦ назвало подію історичною і сподівається, що зустріч у римській парафії пришвидшить візит святішого отця до України.