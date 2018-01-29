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30 Січень 2018, Київ 01:00
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Починаю і закінчую день з Україною – папа Франциск на зустрічі у Римі (відео)

Починаю і закінчую день з Україною – папа Франциск на зустрічі у Римі (відео)
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Папа Римський Франциск засвідчив безпосередню близькість до України та її народу. Він вперше відвідав у Римі базиліку Святої Софії – головний греко-католицький собор в Італії, споруджений патріархом УГКЦ Йосифом (Сліпим). У неділю, 28 січня, на подвір’ї храму понтифіка вітали понад три тисячі українців, яких він благословив молитвою та втішив мудрим словом. Керівництво УГКЦ назвало подію історичною і сподівається, що зустріч у римській парафії пришвидшить візит святішого отця до України.

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