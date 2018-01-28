Папа Римський помолився за закінчення війни в Україні і за свого українського наставника

Папа Римський Франциск відвідав у Римі базиліку Святої Софії, що є храмом Української греко-католицької церкви, де, зокрема, помолився за закінчення війни в Україні і згадав про свого українського наставника.

Виступаючи перед вірянами, він сказав, що розуміє їхній біль за Батьківщину, яка потерпає від війни й економічних труднощів, і закликав їх не втрачати надії.

Папа також помолився у храмі перед гробницею єпископа Стефана Чміля, який служив місіонером в Аргентині і взяв тоді 12-річного Хорхе Маріо Берґольйо, майбутнього папу Франциска, вівтарним служкою до церкви в Буенос-Айресі – там, як і в Римі, є доволі численна українська громада. За словами папи, від єпископа-українця він дізнався про красу української церковної літургії і навіть почав вчити українську абетку.

Цей візит у Римі вже назвали історичним: це лише третій візит папи Римського до храму, що був збудований 1968 року. За радянських часів, коли УГКЦ була заборонена в Україні, храм Святої Софії був материнським для цієї церкви.

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