Поліція повідомила про «курйозні виклики» 1 квітня

Патрульна поліція повідомила про «курйозні виклики» в День сміху, 1 квітня.

«Ділимося з вами: заявницю налякали громадяни, які зібралися біля двору. Жінка вирішила, що це чаклуни. Харків’янці не дає спокою той факт, що в сусідній квартирі, де п’ять років ніхто не живе, працює холодильник. Вона просить наряд поліції відкрити квартиру», – повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на патрульну поліцію.

У поліції нагадали, що за хибний виклик спецслужб передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Кодекс про адміністративні правопорушення за завідомо неправдивий виклик спецслужб передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який нині становить 17 гривень.

Згідно з статтею 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, – карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.