Карнавальною ходою пройшли, проїхали, протанцювали центром Одеси 1 квітня учасники одеської Гуморини — загальноміського фестивалю, який цього року відзначає 45-річчя заснування. Цього разу свято одеського гумору триває упродовж кількох днів під гаслом «Одеса для всіх. Усе для Одеси». На його проведення з міського бюджету був виділений мільйон гривень. Об’єм спонсорської допомоги організатори не називають, посилаючись на «конфіденційність» питання. До охорони громадської безпеки під час масових вуличніх заходів залучено близько тисячі правоохоронців, в тому числі військовослужбовці Нацгвардії та курсанти Одеського університету внутрішніх справ. В 2014 році через складну ситуацію в країні Гуморину в Одесі не проводили взагалі. У 2015 і 2016 роках Гуморина обмежувалася лише міжнародним фестивалем «Комедіада». Минулого року фестиваль повернувся до повноцінного формату.