Українка Анна Музичук здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи зі швидких шахів

Українка Анна Музичук стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи зі швидких шахів, який відбувався у Тбілісі (Грузія).

Як повідомляє Спортивний комітет, від України виступали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко і Юлія Осьмак, українські шахістки Музичук і Ушеніна набрали по 8 очок з 11-ти можливих.

Загалом у турнірі взяли участь 78 шахісток. Змагання відбувались за швейцарською системою в 11 турів, контроль часу був 15 хвилин на всю партію із додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід.

Президент України Петро Порошенко у twitter привітав українку Анну Музичук з перемогою.

У 2017 році Анна Музичук посіла третє місце у топ-10 рейтингу найкращих шахісток світу за версією Міжнародної шахової федерації.