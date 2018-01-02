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02 Січень 2018, Київ 18:21
Новини | Події

Сестри Музичук завершили 2017 рік у топ-10 рейтингу найкращих шахісток світу

Анна та Марія Музичук

Українки Анна та Марія Музичук завершили 2017 рік у топ-10 рейтингу найкращих шахісток світу за версією Міжнародної шахової федерації. Анна Музичук посіла в цьому рейтингу третє місце, а Марія – сьоме.

Також українки увійшли до переліку найкращих у швидких шахах. У цьому рейтингу Анна Музичук розташована на другій позиції, тоді як її сестра – на п’ятій.

У рейтингу в блискавичних шахах Анна Музичук посідає шосте місце, а Марія – 34-е.

У 2016 році Анна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких та блискавичних шахів. У грудні 2017 року вона бойкотувала чемпіонат світу у Саудівській Аравії, пояснивши це відмовою дотримуватися релігійних вимог до жінок у цій країні.

Марія Музичук ставала чемпіонкою світу у 2015 році.

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