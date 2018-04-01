Поліція: через сутички під час матчу в Маріуполі постраждали 9 поліцейських

Через сутички під час футбольного матчу в Маріуполі постраждали дев’ять поліцейських.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, конфлікт стався за межами стадіону – «силовики вивели з трибун порушників, які запалили файєри і петарди, намагаючись «відбити» товаришів, вболівальники почали кидати у поліцейських камінням».

За фактом цих подій відкриті кримінальні провадження за статтями «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу», «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв телеканал «112 Україна», під час другого тайму матчу вболівальники почали залишати свій сектор, сталися сутички з правоохоронцями. Про причини бійки поки що не повідомлялося, проте, як припускається, це сталося через заборону поліції залишати сектор під час перерви між таймами.

На цьому матчі був присутній президент України Петро Порошенко. У зв’язку з цим були посилені заходи безпеки, запроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху.