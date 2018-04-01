Ердоган і Нетаньягу обмінялися звинуваченнями через сутички на межі Смуги Гази

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу обмінялися звинуваченнями через нещодавні сутички на межі Ізраїлю і сектора Газа, в результаті яких загинули щонайменше 15 палестинців.

У своєму виступі 1 квітня Ердоган засудив відповідь Ізраїлю на демонстрацію на кордоні і назвав Нетаніягу «терористом».

«Ви – загарбник і прямо зараз на тих землях (дієте - ред.) як загарбник. В той же час, ви – терорист», – сказав Ердоган.

Заява Ердогана була озвучена після того, як Нетаньяху сказав у Twitter, що ізраїльським військовим «не будуть читати лекції ті, хто багато років бомбив цивільне населення».

«Мабуть, саме так вони відзначають 1 квітня в Анкарі», – додав Нетаньягу, натякаючи на День дурнів у квітні.

Нетаньягу мав на увазі ще одну промову Ердогана раніше 1 квітня, коли він засудив «нелюдський напад» Ізраїлю.

Ердоган назвав Ізраїль «терористичною державою» і сказав: «Немає того, хто любить вас у світі».

Нетаньягу раніше називав Ердогана тим, хто «бомбив курдських селян» у зв’язку з операціями турецької армії на півночі Сирії.

Словесна перепалка між політиками сталася після того, як 30 березня ізраїльські сили відкрили вогонь по учасниках демонстрацій на кордоні в Газі, вбивши 15 людей.

Ізраїль заявив, що вісім з 15 загиблих є причетними до «Хамасу», визнаного Ізраїлем і Заходом терористичним угруповання.

«Хамас» заявив, що п’ятеро загиблих були членами його збройного підрозділу.

За даними ООН, приблизно 1,3 мільйона із двох мільйонів жителів Гази є біженцями або нащадками біженців, які не можуть повернутися на територію, яка зараз є Ізраїлем.