Уламки китайського космічного корабля «Тяньґун-1» впадуть на Землю 2 квітня

Уламки китайського космічного корабля «Тяньґун-1» впадуть на Землю в понеділок, повідомляє китайське космічне агентство.

Як повідомляє Reuters, космічне агентство Китаю не уточнило час, коли очікується падіння корабля.

Ніхто точно не знає, де можуть впасти уламки космічного корабля, багато експертів вважають, що значна частина корабля, як очікується, згорить під час повторного входження в атмосферу.

Пекін 30 березня заявив, що навряд будь-яка велика частина апарата досягне поверхні Землі.

Міністерство науки Південної Кореї заявило в неділю, що, як очікується, «Тяньґун-1» знову ввійде в атмосферу Землі приблизно між 7:26 і 15:26 за місцевим часом (між 1.26 і 9.26 за літнім київським часом) у понеділок, повідомляє агентство «Йонхап».

У 2011 році було запущено «Тяньґун-1», або «Небесний палац-1» (10,4 метра довжиною) для проведення стикування та експериментів на орбіті в рамках амбітної космічної програми Китаю, спрямованої на розміщення постійної станції на орбіті до 2023 року.

Спочатку планувалося, що космічну лабораторію виведуть з експлуатації в 2013 році, але її місію кілька разів продовжували. Китай заявляв, що повторне введення корабля в атмосферу Землі відбудеться наприкінці 2017 року, але цей процес відкладали.