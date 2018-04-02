Бойовики на Донбасі здійснили 38 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських військових.

Зокрема, поблизу Луганського бойовики застосували 120-міліметрові міномети та іншу зброю, йдеться в ранковому зведенні.

Жодний український військовий не постраждав, вказує штаб.

В угрупованні «ЛНР» заявили про тяжкі поранення трьох бойовиків поблизу села Нижнє Лозове внаслідок застосування українськими військовими протитанкової керованої ракети. В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в неодноразовому обстрілі села Василівка поблизу Ясинуватої.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.