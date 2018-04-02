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02 Квітень 2018, Київ 12:18
Новини | Міжнародні

На посаду в.о. держсекретаря США призначений Салліван – речниця

Джон Салліван буде очолювати Держдеп, поки кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео буде проходити процес затвердження

Заступник державного секретаря США Джон Салліван призначений виконувачем обов’язків голови відомства, повідомила речниця Державного департаменту Гедер Науерт у Twitter.

«Заступник держсекретаря Джон Салліван – досвідчений керівник, який заслужив довіру і повагу своїх колег у Білому домі. Сьогодні він призначений на посаду виконувача обов’язків голови відомства. Держдепартамент буде в надійних руках, поки Майк Помпео проходить процес затвердження», – написала Науерт.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспел.

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