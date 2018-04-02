На посаду в.о. держсекретаря США призначений Салліван – речниця

Заступник державного секретаря США Джон Салліван призначений виконувачем обов’язків голови відомства, повідомила речниця Державного департаменту Гедер Науерт у Twitter.

«Заступник держсекретаря Джон Салліван – досвідчений керівник, який заслужив довіру і повагу своїх колег у Білому домі. Сьогодні він призначений на посаду виконувача обов’язків голови відомства. Держдепартамент буде в надійних руках, поки Майк Помпео проходить процес затвердження», – написала Науерт.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспел.