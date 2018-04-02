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02 Квітень 2018, Київ 13:57
Новини | Події

Понад 40 людей евакуйовані через повінь в Охтирці на Сумщині  – ДСНС

У місті Охтирка на Сумщині через інтенсивне танення снігу відбулося різке підвищення рівня води, що призвело до підтоплення 25 житлових будинків (400 домогосподарств), рятувальники евакуювали 43 людини, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що одного важкохворого доставили до лікарні.

У ДСНС додали, що 1 квітня в Чернігові підтоплені 94 домогосподарства (п’ять житлових будинків).

2 квітня поліція повідомила, що повінь підтопила частину міста Охтирка на Сумщині. Правоохоронці зазначили, що разом із рятувальниками патрулювали вулиці, забирали людей із підтоплених осель.

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