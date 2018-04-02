У місті Охтирка на Сумщині через інтенсивне танення снігу відбулося різке підвищення рівня води, що призвело до підтоплення 25 житлових будинків (400 домогосподарств), рятувальники евакуювали 43 людини, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що одного важкохворого доставили до лікарні.

У ДСНС додали, що 1 квітня в Чернігові підтоплені 94 домогосподарства (п’ять житлових будинків).

2 квітня поліція повідомила, що повінь підтопила частину міста Охтирка на Сумщині. Правоохоронці зазначили, що разом із рятувальниками патрулювали вулиці, забирали людей із підтоплених осель.