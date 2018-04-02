На Сумщині повінь, людей забирають із домівок на човнах – поліція

Повінь підтопила частину міста Охтирка на Сумщині, повідомила прес-служба поліції регіону.

Правоохоронці на човнах разом з рятувальниками патрулюють вулиці, забирають із підтоплених осель людей, розповіли в поліції. Потерпілих приймає міська лікарня, також їх доправляють до місцевого готелю та будівлі міськвиконкому, зазначили в НПУ.

«По тривозі негайно був піднятий весь особовий склад нашого підрозділу. Головним нашим завданням було не допустити в таких складних умовах смерті чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок», – заявив начальник Охтирського відділення поліції Руслан Кладько.

Перші повідомлення про повінь стали надходити до чергової частини охтирської поліції після першої години ночі, зазначають правоохоронці.