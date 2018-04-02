Росія: суд арештував організатора акцій проти звалища, через яке отруїлися діти

Суд у Московській області Росії заарештував на 15 діб одного з організаторів акцій проти сміттєвого полігону «Ядрово» у Волоколамську біля Москви Артема Любимова.

Його звинуватили в непокорі співробітникові поліції, повідомив у Twitter адвокат Любимова.

Іншого активіста, Андрія Жданова, засудили на 14 діб за звинуваченням у порушенні правил порядку організації масового заходу. Про це він розповів Радіо Свобода.

Масові акції в Волоколамську, що за 100 кілометрів від столиці Росії,відбуваються з початку року. Жителі скаржаться на викиди газу через сміттєзвалище.

Ситуація загострилася після того, як у березні десятки дітей звернулися до лікарень із симптомами отруєння газом зі звалища.