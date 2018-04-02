Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Квітень 2018, Київ 00:54
Новини | Міжнародні

Росія: суд арештував організатора акцій проти звалища, через яке отруїлися діти

Акція з вимогою закрити сміттєзвалище у Волоколамську, Московська область, Росія, 1 квітня 2018 року

Суд у Московській області Росії заарештував на 15 діб одного з організаторів акцій проти сміттєвого полігону «Ядрово» у Волоколамську біля Москви Артема Любимова.

Його звинуватили в непокорі співробітникові поліції, повідомив у Twitter адвокат Любимова.

Іншого активіста, Андрія Жданова, засудили на 14 діб за звинуваченням у порушенні правил порядку організації масового заходу. Про це він розповів Радіо Свобода.

Тисячі людей протестують проти токсичного звалища поблизу Москви (відео)
Embed
Тисячі людей протестують проти токсичного звалища поблизу Москви (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:10 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Масові акції в Волоколамську, що за 100 кілометрів від столиці Росії,відбуваються з початку року. Жителі скаржаться на викиди газу через сміттєзвалище.

Ситуація загострилася після того, як у березні десятки дітей звернулися до лікарень із симптомами отруєння газом зі звалища.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG