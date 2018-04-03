Померла колишня дружина Нельсона Мандели

У містів Йоганнесбурґ на 82-му році життя померла колишня дружина першого всенародно обраного президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели Вінні Мандела , або «матір нації», як називали її прихильники. Представник родини повідомив, що вона померла після тривалої хвороби, через яку перебувала в лікарні з початку року.

Вінні одружилася з Нельсоном Манделою в 1958 році, у них народилися двоє дочок. В 1996 році шлюб Нельсона й Вінні був офіційно розірваний.

Вінні Мандела до самої смерті вона вела активну політичну діяльність, обіймала державні посади, з 2009 року стала членом парламенту від партії «Африканський національний конгрес».

Борець із апартеїдом Нельсон Мандела був президентом ПАР з 1994 до 1999 року. Він помер у 2013 році.