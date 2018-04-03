Синоптик: в Україні завтра буде сонячно, місцями до 22 градусів тепла

В Україні завтра, 4 квітня, буде сонячно і тепло, місцями до 22 градусів.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, на заході країни очікується 17-22 градусів тепла, на півночі –12-17 градусів, на сході – 9-13 градусів, на півдні – 9-12 градусів, а у центрі – 14-19 градусів.

За даними синоптика, у Києві завтра очікується 16-18 градусів тепла.

Опадів в Україні не очікується, буде сонячно, але вранці у північних областях трохи прикриє небо хмарами, але потім знову прояснить, додає Діденко.

Як повідомляли кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, березень 2018 року в Києві став найхолоднішим з початку XXI століття.