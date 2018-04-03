Українці перемогли на міжнародному турнірі зі спортивних танців на візках у Нідерландах

Національна паралімпійська збірна України зі спортивних танців на візках здобула перемогу на міжнародному турнірі у місті Кьойк (Нідерланди).

Як Національного комітету спорту інвалідів, українські танцюристи у візках здобули 13 високих нагород, 12 з яких – золоті, а також бронзова медаль.

У міжнародному турнірі, який проходив з 29 березня по 2 квітня, брали участь представники 13 країн.

На XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані, що тривали з 9 до 18 березня, українська збірна завоювала 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових, і посіла шосте загальнокомандне місце в медальному заліку.