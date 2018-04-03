У Києві на Великдень громадський транспорт працюватиме довше – КМДА

У Києві на Великдень продовжать роботу громадського транспорту.

Відповідно до розпорядження КМДА, у ніч із 7 на 8 квітня метрополітен працюватиме на одну годину довше, а 8 квітня розпочне роботу на 1 годину раніше.

Також 7 квітня на одну годину продовжено роботу наземного пасажирського транспорту загального користування, а 8 квітня – робота такого транспорту розпочнеться на годину раніше.

У КМДА додають, що із 05:00 до 10:00 8 квітня буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь.

У 2018 році християни східного обряду святкують Великдень 8 квітня.