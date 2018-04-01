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01 Квітень 2018, Київ 13:45
Новини | Політика

ДСНС перевіряє культові споруди на пожежну безпеку перед Великоднем

Державна служба України з надзвичайних ситуацій перевіряє культові споруди на пожежну безпеку перед Великоднем, повідомила прес-служба відомства.

У ДСНС розповіли, що впродовж цього тижня фахівці відвідали культові споруди Луганської, Волинської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Херсонської та Житомирської областей.

«Під час рейдів співробітники служби порятунку звертають особливу увагу на наявність у будівлях вогнегасників, шляхів евакуації прихожан, протипожежного водопостачання та сигналізації, знаків пожежної безпеки, стан утримання електрогосподарства та приладів опалення», – заявили в ДСНС.

Цього року християни західного обряду святкують Великдень 1 квітня, а християни східного обряду – 8-го.

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