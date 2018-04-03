У Києві пропонують створити туристичну мережу прокату електрокарів – КМДА

Київська міська державна адміністрація вирішила провести конкурс із залучення інвестора до створення туристичної мережі прокату електрокарів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, дорожню інфраструктуру для туристичної мережі прокату електрокарів пропонується облаштувати на низці вулиць, зокрема, на Оболонському проспекті (поблизу ТРЦ «Дрімтаун»), вулиці Саперно-Слобідська, 8-10, Костянтинівській, 2-А, на Деміївській, Вокзальній і Львівських площах, поблизу Володимирського собору.

У КМДА зазначають, що замовником реалізації проекту визначили комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», а замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу – «Київське інвестиційне агентство».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про підтримку розвитку електромобілів і відповідної інфраструктури для них в Україні.

Наразі у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти про стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні.

За даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, у 2017 році в Україні зареєстрували 3265 автомобілів з електричним приводом.