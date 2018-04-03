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03 Квітень 2018, Київ 19:43
Новини | Події

У Києві пропонують створити туристичну мережу прокату електрокарів – КМДА

Автомобілі Tesla Model 3, які випускає компанія американського бізнесмена Ілона Маска

Київська міська державна адміністрація вирішила провести конкурс із залучення інвестора до створення туристичної мережі прокату електрокарів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, дорожню інфраструктуру для туристичної мережі прокату електрокарів пропонується облаштувати на низці вулиць, зокрема, на Оболонському проспекті (поблизу ТРЦ «Дрімтаун»), вулиці Саперно-Слобідська, 8-10, Костянтинівській, 2-А, на Деміївській, Вокзальній і Львівських площах, поблизу Володимирського собору.

У КМДА зазначають, що замовником реалізації проекту визначили комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», а замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу – «Київське інвестиційне агентство».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про підтримку розвитку електромобілів і відповідної інфраструктури для них в Україні.

Наразі у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти про стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні.

За даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, у 2017 році в Україні зареєстрували 3265 автомобілів з електричним приводом.

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