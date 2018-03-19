У Раді зареєстрували законопроекти щодо розвитку електричного транспорту в Україні

У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти щодо стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні.

Текстів законопроектів №8160 і №8159 наразі на сайті парламенту немає.

Цими документами пропонується внести зміни до Податкового і Митного кодексів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян привітав цю законодавчу ініціативу.

«Законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів, виробництва запчастин, батарей, самих електрокарів і електробусів в Україні – зареєстровані!»– написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

За словами Омеляна, схвалення документів матиме кілька позитивних наслідків, – зокрема, створення , тисячі «нових високотехнологічних робочих місць».

«Їх схвалення – це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян, створення абсолютно нового сучасного типу виробництва, тисячі нових високотехнологічних робочих місць, екологія і чисте повітря, відмова від російських нафтопродуктів. Врешті-решт, не лише в сільському господарстві ми можемо бути першими, але й найпередовіших технологіях», – додав він.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про підтримку розвитку електромобілів і відповідної інфраструктури для них в Україні.

Верховна Рада звільнила з січня 2018 року від оподаткування податком на додану вартість і акцизним податком операції з ввезення на територію України електромобілів до 2023 року.