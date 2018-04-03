Затриманому СБУ євпаторійському депутату загрожує до 10 років в’язниці – прокуратура

Затриманому українськими силовиками 3 квітня на адмінкордоні з анексованим Кримом депутату підконтрольної Росії Євпаторійської міськради загрожує до 10 років в’язниці, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

За повідомленням, затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

«Своїми діями він (євпаторійський депутат – ред.) сприяв встановленню окупаційного режиму на тимчасово окупованій території України, його органів влади, формуванню апарату державної влади Росії і його легітимізації, чим чинив навмисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України», – йдеться в повідомленні.

3 квітня співробітники Служби безпеки України затримали депутата за підозрою в причетності до анексії півострова.

У спецслужбі стверджують, що колишній депутат міськради Євпаторії в березні 2014 року брав участь в діяльності так званої «самооборони Криму». СБУ заявляє, що під час анексії Криму депутат «брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України».

За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року його обрали депутатом від партії «Єдина Росія» до міськради Євпаторії.

У СБУ і прокуратурі АРК не уточнили імені затриманого депутата. Згідно з даними сайту Євпаторійської міськради, ним є Сергій Осьмінін. Він ситуацію не коментував.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.