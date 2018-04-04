Помер колишній політичний в’язень Кремля Юрій Солошенко

Засуджений російським судом за звинуваченням у шпигунстві Юрій Солошенко помер 4 квітня. Про це з посиланням на сина колишнього в’язня Кремля повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Зранку прийшла смс від сина Юрія Солошенка, що сьогодні помер Юрій Данилович», – написала Геращенко у Facebook.

Інтерв’ю Радіо Свобода з Юрієм Солошенком: Щодня я прокидався і засинав із думкою і молитвою про те, щоб повернутися – Солошенко

«Він був дуже світла і прекрасна людина. Москва віддала нам його два роки тому тільки тому, що в Юрія Даниловича був рак... він боровся весь цей час, йому допомагали родина й добрі люди. Щаслива, що вдалося в червні 2016 його витягти, і він був цей час в колі родини. Ми зідзвонювалися час від час і він надсилав мені смс на підтримку в різні важкі часи, під час якихось парламентських баталій. Два дні тому говорили про пана Юрія з президентом і Святом Цеголком (речник Порошенка – ред.), що він дуже світла людина. Вічная пам’ять , дорогий Юріє Даниловичу... Ви завжди раділи щиро, коли нам вдавалося ще когось витягти, раділи, як за рідних, Ви знали ціну свободи й шанували Україну. Дякую Вам за позицію», – вказала Ірина Геращенко, яка опікується звільненням українських в’язнів у Росії та в окупованих Москвою регіонах України.

«Щойно помер Юрій Данилович Солошенко. Наш Герой. Мій дідусь. Політв’язень, що потрапив до російського полону аж у свої сімдесят чотири роки. Він пройшов його повністю. Гідно. Через отримані травми та хвороби нас тоді звільнили, але все це не пройшло повз... Старий бився до останнього подиху, залишаючись справжнім українцем – гордим, сором’язливим, ввічливим і незламним. Ніколи не забуду, як, злітаючи над проклятою Москвою, він кричав: «Прощай, немытая Россия». Помолимось за Його душу», – написав у Facebook інший в’язень Кремля Геннадій Афанасьєв, звільнений в один день із Солошенком.

Юрій Солошенко був засуджений до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму в Росії в жовтні 2015 року. Федеральна служба безпеки Росії заявляла, що «шпигунство» засудженого Московським міським судом Юрія Солошенка полягало в тому, що він діяв від імені двох українських підприємств, щоб купити запчастини до комплексів протиповітряної оборони України – як стверджує російська спецслужба, незаконно.

Російські правозахисники звертали увагу, що в перебігу розгляду справи Солошенка його права багато разів порушувалися. Також, на думку правозахисників, Юрій Солошенко був одним із політичних в’язнів-українців, яких незаконно тримали за ґратами в Росії. Його звільнили в рамках обміну 14 червня 2016 року.