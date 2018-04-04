Громадяни 46 країн зможуть оформити е-візу в Україну – Клімкін

Консульська служба Міністерства закордонних справ України оголосила про початок оформлення електронних віз для в’їзду в Україну з діловою або туристичною метою для громадян 46 країн. Це підтвердив у мережі Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому», – вказав Клімкін і додав посилання на відповідне повідомлення консульської служби.

Як ідеться на сайті МЗС, електронна віза «є абсолютно новітнім для України проектом, який реалізується в нашій державі уперше з метою модернізації існуючих процедур у візовій сфері».

«Для оформлення е-Візи необхідно здійснити кілька простих кроків не виходячи з дому: заповнити анкету он-лайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу», – вказано в повідомленні.

Серед країн, яких стосується нововведення – Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Саудівська Аравія та інші.