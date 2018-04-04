В Україні набули чинності нові правила перевірки якості продуктів.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, бізнес має бути готовий до приходу представника органу контролю без анонсу, підприємства перевірятимуть залежно від ступеня ризику для життя і здоров’я людей.

За порушення норм закону «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти…», який сьогодні набув чинності, передбачені жорсткі санкції, зокрема, сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень.

Крім того, невиконання припису – вимоги про усунення порушення – карається штрафом. Наприклад, виробництво та/або обіг харчових продуктів або кормів з використанням незареєстрованої потужності – штраф понад 74 тисяч гривень, на юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців – майже 41 тисяча гривень.

У разі виявлення фактори, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я людини, головний державний інспектор Держпродспоживслужби має право ухвалити рішення про тимчасове припинення роботи підприємства на строк до 10 робочих днів, а зупинення роботи понад цей строк здійснюється лише за рішенням суду.

Також з 4 квітня у разі звернення громадянина про порушення у сфері безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужба має право здійснювати позапланові перевірки.