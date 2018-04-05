Прокуратура вирішила відкликати клопотання про арешт Бубенчика

Печерський райсуд Києва продовжив обирати запобіжний захід для активіста Майдану Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

Сторона обвинувачення заявила про зміну повідомленої Бубенчику підозри і відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд пішов до нарадчої кімнати.

Ввечері 3 квітня суд відклав розгляд запобіжного заходу для Івана Бубенчика, оскільки сторона захисту оголосила відвід судді. 4 квітня суд відмовив захисту у відводі слідчого судді.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, генпрокурор також змінив групу прокурорів, що розслідує цей епізод.

19 лютого 2016 року прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.