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05 Квітень 2018, Київ 13:20
Новини | Події

Порошенко про ініціативу деяких облрад щодо розподілу повноважень: цього не буде

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав ініціативу деяких облрад про угод про розподіл повноважень «парадом суверенітетів» і заявив, що не допустить цього.

«Деякі місцеві ради, політикани намагалися запустити щось на кшталт параду суверенітетів… це про ініціативу деяких облрад про угоди щодо розподіл повноважень з урядом. Цього ніколи не буде. Хтось буде бавитися в суверенітет – отримає абсолютно чітку відповідь», – сказав Порошенко, перебуваючи у Вінниці.

Він наголосив, що є чіткий розподіл повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.

Деякі обласні ради ухвалювали звернення до уряду, у тому числі із вимогою укласти Угоди про розподіл повноважень між центром та регіонами.

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