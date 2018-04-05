Поліція розслідує вибух на оборонному підприємстві у Черкасах як хуліганство

Поліція розслідує вибух у Черкасах на підприємстві державного концерну «Укроборонпром» як хуліганство.

Як повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У поліції зазначають, що, ймовірно, вибухнула граната, яку невідомий кинув в один з цехів підприємства, а ще одну гранату, яка не вибухнула, правоохоронці вилучили на території цього ж цеху.

В «Укроборонпромі» уточнюють, що вибух стався вночі 5 квітня у приміщенні виробничого цеху черкаського підприємства «Фотоприлад», на підприємстві не переривалися виробничі процеси.

«Фотоприлад» – підприємство оборонної галузі України, яке спеціалізується на розробці та виготовлені приладів нічного бачення, систем прицілювання, наведення і керування вогнем для бронетанкової техніки та військової авіації. Високотехнологічна продукція підприємства застосовується у танках «Булат» і «Оплот», а також у протитанкових ракетних комплексах вертольотів.