ОБСЄ: за час «великоднього перемир’я» зафіксували майже 2 тисячі порушень

За час «великоднього перемир’я» спостерігачі ОБСЄ зафіксували 1721 порушення режиму припинення вогню, заявляє перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Минуло вже сім днів після проголошення припинення вогню…З 30 березня наші спостерігачі зафіксували вже 1721 порушення режиму припинення вогню, а в цілому (з початку року – ред.) минулого тижня СММ зафіксувало більше 5 тисяч таких порушень», – сказав він.

Гуґ зауважив, що п’ять тисяч порушень – велика цифра, але у порівнянні з минулорічним показником за таких період, цифра свідчить про позитивні, хоч і повільні, зрушення.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.