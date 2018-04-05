Борг населення за комунальні послуги становить близько 40 мільярдів гривень – Держстат

Станом на кінець лютого 2018 року заборгованість населення України за комунальні послуги становить близько 40,6 мільярда гривень, повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, заборгованість населення за постачання природного газу становила 16,4 мільярда гривень, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 14,4 мільярда гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,8 мільярда гривень, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 1,8 мільярда гривень, за вивезення побутових відходів – 0,4 мільярда гривень, за постачання електричної енергії – 3,8 мільярда гривень.

У березні наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко в ефірі Радіо Свобода заявляла, що українці найбільше грошей витрачають на їжу, житлово-комунальні послуги та «нераціональні покупки».